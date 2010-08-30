Голубченко: власть Киева не инициирует подорожания проезда в маршрутках

Столичная власть не инициирует подорожания проезда в маршрутных такси Киева.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Городская власть не инициирует повышения тарифов на проезд в маршрутных такси столицы. Если будут соответствующие обращения от частных перевозчиков, мы будем детально изучать этот вопрос. Но это еще не означает, что их просьба будет удовлетворена», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем он добавил, что коммунальное предприятие «Киевпасстранс» готово в любой момент вывести на столичные маршруты необходимое количество дополнительных автобусов и троллейбусов, что обеспечит комфортную перевозку киевлян и гостей столицы.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 августа, пресс-служба столичной мэрии сообщила, что проезд в Киевском метрополитене в ближайшие дни повысится с 1 грн. 70 коп. до 2 грн. В частности, в Главном управлении юстиции в городе Киеве зарегистрировано Распоряжение КГГА «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте - метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения».

Распоряжение должно вступить в силу с момента официального обнародования в средствах массовой информации.

В то же время некоторые СМИ сообщили, что в мэрии Киева готовится решение о том, что одна поездка в столичных маршрутках может подорожать до 4 грн.