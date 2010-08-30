«Богдан» планирует в 2015 г. выйти на проектную мощность завода

Корпорация "Богдан", один из крупнейших операторов транспортного рынка Украины, намерена к 2015 году выйти на производство 5 тыс. легковых автомобилей в месяц под собственным брендом на мощностях автомобильного завода в Черкассах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что кроме того предполагается выпускать не менее 1 тыс. автомобилей Bogdan 2310 pick-up. Суммарно же линии завода будут загружены на 100% - 10000 автомобилей в месяц: с учетом авто, выпускаемых по лицензии.

Такие планы базируются на сегодняшних оценках перспектив авторынка и производственной ситуации на предприятии.

В июле, впервые с открытия завода, корпорация перешагнула рубеж выпуска 2 тыс. автомобилей в месяц, в том числе в настоящее время 150 ед. составляют пикапы, и до конца текущего года планируется сохранить такой темп.

Согласно стратегии корпорации, в 2011 году планируется выпускать 2,5-3 тыс. легковых авто и до 300 легких коммерческих автомобилей. Затем постепенно наращивать производство, с тем чтобы в 2015 году загрузить мощности завода полностью. Выход на «точку безубыточности» наступит с объемом производства не менее 5 тыс. автомобилей в месяц.

Корпорация отмечает, что сейчас компания "выживает" в основном за счет экспорта, что позволяет держаться на плаву, выплачивать заработную плату, отчисления в бюджет.

Также в сообщении отмечено, что корпорация "Богдан" планирует разработать и представить еще несколько автомобильных новинок на платформах как российских, так и других производителей. В частности, в ближайшее время на заводе планируется начать выпуск автомобилей "Богдан 2110" и "Богдан 2111" с автоматической коробкой передач.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в стране мощностей по производству транспортных средств всех типов.

За это время корпорация создала в Украине производство легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120 тыс. ед., а также производство автобусов и троллейбусов всех классов мощностью 9 тыс. ед. в год.

Недавно корпорация начала совместное производство троллейбусов с чешской компанией Cegelec, став первой отечественной компанией транспортного машиностроения, получившей возможность поставлять продукцию в страны Европейского Союза.

Согласно докризисной стратегии, корпорация планировала в 2013 году выйти на проектную мощность по выпуску легковых автомобилей - 120 тыс. ед.