Количество отдыхающих, прибывших в Крым по железной дороге, выросло

Количество отдыхающих, прибывших в Крым по железной дороге за летний период текущего года, выросло относительно аналогичного периода 2009 г. на 9,1% - до 3,265 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Приднепровской железной дороги (ПЖД) со ссылкой на начальника дороги Александра МОМОТА.

Для вывоза отдыхающих с полуострова Приднепровская железная дорога задействовала 1284 вагона. Для дальнейшего обеспечения вывоза пассажиров на сентябрь назначены дополнительные поезда из Феодосии и Евпатории в московском направлении.

По состоянию на 30 августа в Крым и в обратном направлении курсируют 23 летних пассажирских поезда формирования железных дорог Украины и 38 летних составов формирования стран СНГ.