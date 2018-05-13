Новый терминал в Харькове открыли раньше срока и нужды

В Международном аэропорту «Харьков» в минувшую субботу открыли новый авиатерминал. Он стал первым частным аэровокзалом в Украине (инвестор — Александр Ярославский, президент группы DCH), первым терминалом, открытым во времена независимости, и первым построенным объектом в рамках подготовки Украины к Евро-2012.

Кроме того, новый терминал — первый за последние 26 лет (начиная с 1984 г., когда был возведен терминал аэропорта Полтавы) аэровокзал, построенный «с нуля» в областном центре.

Терминал площадью 20 тыс. кв. м и с пропускной способностью 650 пасс. в час строился неполные 2 года. Его строительство обошлось в 55 млн. долл. Еще 137 млн. долл. на реконструкцию находящегося в госсобственности аэродрома выделяет государство.

По словам руководителя дирекции по строительству аэропорта «Харьков» Александра СИВАЛЬНЁВА, после строительства новой полосы аэропорт сможет принимать все виды среднемагистральных самолетов. Работы по ее строительству выполнены уже на 25-28%, ввести в эксплуатацию ее планируется в конце следующего лета. Продолжительность бетонной полосы — 2500 м. Нынешняя же асфальтобетонная полоса длиной 2224 м будет выведена из эксплуатации. «Потом старая полоса и рулежная дорожка будут закрыты, их будут использовать во время Евро-2012 для того, чтобы нам принять порядка 100-120 самолетов и разместить их у нас», - сообщил А.СИВАЛЬНЁВ. На строительство от государства уже поступило 300 млн.грн., еще 500 млн.грн. ожидают к концу года.

Стоимость терминала с сопутствующими объектами будет стоить порядка 80 млн. долл. Кроме этого, запланирована реконструкция старого терминала, который является памяткой архитектуры советской эпохи, а также — к Евро — строительство временного терминала.

Как отмечает А.Сивальнёв, аэропорт — не супермаркет, поэтому вложенные инвестиции в него будут возвращены лишь в течении 15-17 лет.

Что касается нового терминала, то, по его словам, здесь еще нужно поработать над IT-системами, системами аэропортовой деятельности. Тем не менее, он уверяет, что работать терминал уже будет. Сначала на внутренних линиях, а с октября-ноября — на международных.

По словам инвестора Александра Ярославского, недавно были подписаны соглашения на 5 маршрутов в Европе, в частности на Милан, Париж, Будапешт и Берлин. «Для нас открыт весь мир. И терминал, и аэропорт вместе с полосой и стадион - всем этим будут пользоваться мы и наши потомки, потому минимум на 100 лет мы обеспечили харьковчан современным аэропортом, в который будут прилетать друзья, гости, люди с деньгами, которые хотят инвестировать в наш регион», - отметил бизнесмен.

Однако сведущие люди отмечают, что до полноценной работы терминалу еще несколько месяцев. Складывается впечатление, что открытие терминала, с участием Президента Украины, прямо подгоняли, чтобы иметь возможность назваться первым объектом к Евро-2012, опередив, к примеру, тот же терминал F в «Борисполе», который должен был открыться 24 августа, однако открытие отложили.

По имеющимся данным, новый харьковский терминал, несмотря на официальное открытие, не совсем готов к принятию рейсов. В частности, системы сортировки багажа еще не установлены, иными словами, если и могут быть приняты-отправлены пассажиры, то разве что не имеющие багажа. Что касается заявленных 650 пассажиров в час, то лишь одна установленная лента выдачи багажа не справится с таким количеством. В том же терминале F «Борисполя», где пропускная способность заявлена на уровне 950 пасс. в час, - 3 ленты. Впрочем, вряд ли в харьковский аэропорт в ближайшее время начнут так активно летать. Таким образом, загружен он будет только на Евро-2012.

УНИАН