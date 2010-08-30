«Антонов» намерен привлечь кредит на 500 млн. долл.

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) намерено в 2010 году привлечь у зарубежных финансовых институтов кредит в размере 500 млн. долл. для развития производства.

Об этом сказал президент и генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА в интервью газете «Урядовый курьер».

«Чтобы расширить производство, необходимо как минимум полмиллиарда долларов. Мы понимаем, что из бюджета нам никто таких денег не даст, да это и правильно: должны работать в рыночных условиях, а потому планируем взять кредит», - сказал Д. КИВА.

При этом он добавил, что «есть несколько банков, готовых предоставить нам кредит... Единственное, что могу сказать, это иностранные финансовые организации… Надеемся привлечь кредиты под 7-8% годовых на три-четыре года».

Как сообщил Д.КИВА, привлечение кредита позволит ГП «Антонов» в течение трех лет обеспечить строительство около 25 самолетов.

По его словам, в 2010 году на филиале «Серийный завод «Антонов» планируется построить 6 самолетов: 4 - Ан-148 и 2 - Ан-32. В планах на 2011 год – строительство 8 самолетов Ан-148 и 3-4 - Ан-32.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязательст ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).