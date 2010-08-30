«Укравтодор» возьмет в 2010 г. до 3,5 млрд. грн. кредитов

Кабинет министров Украины предоставил государственные гарантии «Укравтодору» в случае, если размер обязательств по возврату заимствований не превышает 3,5 млрд. гривен.

Постановление от 11 августа 2010 № 740 «О предоставлении в 2010 году государственных гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог» опубликовано на сайте Верховной Рады.

Заимствования используются для финансирования строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования и приобретения дорожной техники и оборудования для дочерних предприятий ОАО "Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины".

Справка УНИАН. Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) создана Указом Президента Украины от 8 ноября 2001 № 1056/2001 «О мерах по повышению эффективности управления дорожным хозяйством Украины» как центральный орган исполнительной власти для осуществления функций управления дорожным хозяйством.

В сферу управления Государственной службы автомобильных дорог Украины входят службы автомобильных дорог в АР Крым, г. Севастополь и областях, государственные проектные, научно-исследовательские, технологические и экспертные предприятия, а также Государственная акционерная компания ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины» с дочерними предприятиями в областях.