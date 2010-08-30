Киев проверит обоснованность подорожания проезда в метро

Тариф в 2 грн. на проезд в метро власти Киева введут после его проверки на соответствие экономически обоснованному уровню.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

«Мы еще раз проверяем соответствие этого тарифа экономически обоснованному уровню, изучаем прибыльность и проблемные финансовые вопросы коммунального предприятия. Но, вместе с тем, мы не можем не выполнить постановление суда. Поэтому решение о введении тарифа в действие будет принято сразу после завершения подробного изучения ситуации», – отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он напомнил, что распоряжение о переутверждении тарифа на проезд в метрополитене подписано во исполнение судебного решения, а именно - решения Окружного административного суда Киева.

“Своим постановлением суд удовлетворил иск КП «Киевский метрополитен» относительно необходимости возобновления в действии тех тарифов, которые согласно расчетам коммунального предприятия являются экономически обоснованными», – подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Согласно распоряжению Киевской городской государственной администрации «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере, который работает в обычном режиме движения», зарегистрированному Главным управлением юстиции в городе Киеве, тариф на перевозку пассажиров в столичном метрополитене составит 2 гривни.