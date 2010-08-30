На Подоле в Киеве введут одностороннее движение

На 12 улицах Подольского района Киева будет введено одностороннее движение.

Об этом сообщает официальный сайт Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.

В рамках усовершенствования и улучшения движения в Подольском районе утвержден такой перечень улиц для одностороннего движения: Ильинская, Сковороды, Спасская, Хорива, Волошская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская, Еленовская.