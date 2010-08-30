На Подоле в Киеве введут одностороннее движение
18:54, 30 августа 2010Транспорт/Связь
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На 12 улицах Подольского района Киева будет введено одностороннее движение.
Об этом сообщает официальный сайт Подольской районной в городе Киеве государственной администрации.
В рамках усовершенствования и улучшения движения в Подольском районе утвержден такой перечень улиц для одностороннего движения: Ильинская, Сковороды, Спасская, Хорива, Волошская, Почайнинская, Ярославская, Щекавицкая, Введенская, Оболонская, Юрковская, Еленовская.
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