В терминале D аэропорта «Борисполь» завершается бетонирование колонн

В международном аэропорту «Борисполь» на строительстве нового пассажирского терминала «D», который после сдачи в эксплуатацию станет основным терминалом аэропорта, продолжаются строительные работы, и сейчас завершается бетонирование колонн первого этажа.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в северной части будущей пассажирской галереи терминала обустраивают металлоконструкции кровли и перегородки. В южной ее части также строят кровлю и завершают бетонирование стен и колонн третьего этажа.

В зоне центрального процессора продолжаются работы по бетонированию стен подвала. Кроме того, на 80% выполнено бетонирование колонн и на 45% - плиты перекрытия первого этажа. На четверть от общего объема работ обустроены колонны второго этажа.

Справка УНИАН. Запланированная пропускная способность терминала «D» - 3000 пасс./ч в пиковые часы на прилет и 3000 пасс./ч на вылет.

Терминальный комплекс включает: здание терминала размером 110 тыс. кв. м, перрон на 23 места стоянки для воздушных судов, подъездные пути и производственно-технологические объекты. Прибытие/вылет обеспечивают 11 гейтов и восемь выходов на посадку, пять багажных транспортеров, паспортный контроль на прилет обеспечивают 25 кабинок. В терминале будет расположен 60 стоек регистрации.