Первый грузовой район порта «Южный» в августе перевыполнил план

Погрузочный район №1 морского торгового порта «Южный» по состоянию на 30 августа текущего года досрочно перевыполнил месячный план по грузообработке на 19,8%, по грузообороту – на 35,8%.

Как сообщили УНИАН в порту, об этом свидетельствуют данные диспетчерских сводок

порта.

В частности, согласно утвержденному для первого грузового района плану, за август на причалах порта № 1 и № 2 подразделение должно было обработать 185 тыс. тонн карбамида. Фактически по состоянию на 30 августа на районе перевалили 221,7 тыс. тонн удобрений (119,8% к плану и 253,7% к августу 2009 года).

На протяжении месяца возле карбамидных причалов обработано 14 судов.

Кроме того, на причалах № 3 и № 4 порта «Южный», на которых обрабатываются наливные грузы Одесского припортового завода, при плане в 170 тыс. тонн перегружено 274,5 тыс. тонн аммиака (160,9% к плану и 153,7% к августу 2009 года).

Справка УНИАН. Погрузочный район № 1 порта «Южный» расположен на западном берегу Аджалыкского лимана и предназначен для отгрузки химических грузов, пальмового масла. Район состоит из трёх комплексов: специализированного перегрузочного комплекса навалочных химических грузов, специализированного перегрузочного комплекса наливных химических грузов и перегрузочного комплекса строительных материалов.