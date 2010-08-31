У Правительства нет претензий к гендиректору аэропорта "Борисполь"

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявляет, что правительство не имеет претензий к работе генерального директора государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» Борису ШАХСУВАРОВУ.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил в интервью "Газете по-киевски" (№ 162 от 31 августа 2010 года).

"Это самостоятельное госпредприятие, которое напрямую не подчинено нам. Если и будут какие-то претензии, то они могут касаться только хозяйственной деятельности предприятия. Относительно организационных работ, к руководителю "Борисполя" вопросов не было", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

В то же время вице-премьер сообщил, что недавно в Национальное агентство по проведению в Украине Евро-2012 для подготовки отечественных аэропортов приглашен один из ведущих мировых специалистов, который еще месяц назад работал гендиректором аэропорта Абу-Даби Интернэшнл. "Когда он осмотрел первый раз "Борисполь", то сказал, что даже в Индии он не видел такой дезорганизации в работе. Из стран СНГ, по сути, это самый отсталый аэропорт", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 августа 2010 года следователи Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в служебном кабинете гендиректора ГП "Международный аэропорт "Борисполь" Б.ШАХСУВАРОВА в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА по факту причинения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП "МА "Борисполь" применения процедуры закупки у одного участника.

В этот же день, 11 августа, Б.ШАХСУВАРОВ был задержан.