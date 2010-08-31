ЮЗЖД изменит маршрут следования пригородных электропоездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров на то, что 1, 3, 6, 8 и 10 сентября 2010 года в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница – Киев-Московский будут изменены маршруты следования ряда электропоездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, в эти дни через станцию Киев-Петровка будут следовать поезда № 6911 Нежин – Борщаговка-тех., № 6810 Борщаговка-тех. – Яготин, № 6812 Борщаговка-тех. – Гребенка, № 6811 Яготин – Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.