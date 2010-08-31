Украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 14%

Объемы перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями за семь месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти на 14% и составили 3 млн. 241 тыс. 700 человек.

Об этом сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, на международных линиях перевезено 2 млн. 724 тыс. чел. (рост - 20%), из них регулярными рейсами - 1 млн. 572 тыс. 600 чел. (рост составил более 18%).

Что касается перевозки грузов и почты, то здесь тоже наблюдается оживление по сравнению с прошлым годом: объемы перевозок составляют 45,8 тыс. тонн (рост 0,9%) и 1,27 тыс. тонн (увеличение показателя на 27%) соответственно.

Пассажиропотоки в украинских аэропортах за семь месяцев этого года выросли на 10% и составили 5 млн. 492 тыс. 100 человек, почтогрузопотоки - на 8,8% и составляют 22,3 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за шесть месяцев 2010 года 32 отечественных авиакомпании выполнили 43,9 тыс. коммерческих рейсов против 38,9 тыс. год назад и перевезли 2 млн. 524 тыс. 400 человек, что на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.