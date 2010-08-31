«Львовские авиалинии» намерены взять в лизинг Ан-148

ГАП «Львовские авиалинии» до конца года рассчитывает взять в лизинг самолеты Ан-148.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

«Предприятие наращивает объемы перевозки пассажиров. Планируется, что до конца текущего года «Львовские авиалинии» возьмут в лизинг самолеты АН-148, что положительно повлияет на финансовое состояние авиапредприятия», - отмечается в сообщении.

Согласно данным ОГА, 25 августа этого года ГАП «Львовские авиалинии» заключили с ГП «Украэрорух» договор беспроцентного займа, и из этих средств 26 августа задолженность по выплате заработной платы работникам ГАП «Львовские авиалинии» была полностью погашена.

Справка УНИАН. В 2006 году авиакомпанией «Львовские авиалинии» осуществлено 2,6 тыс. коммерческих рейсов против 3,1 тыс. в 2005 году. Количество перевезенных пассажиров сократилось почти на четверть - со 140 до 106,5 тыс. пассажиров. Объемы грузов и почты, доставленных авиакомпанией в 2006 году, составили всего 21 тонну против 114 тонн в предыдущем году.

С апреля 2008 года компания начала более активную деятельность, выполнено 184 чартерных рейса, перевезено около 14 тыс. пассажиров; в августе 2008 года получено подтверждение сертификата эксплуатанта; в 2008 г. составлен и подан в Госавиадминистрацию план неотложных мероприятий по выведению авиапредприятия «Львовские авиалинии» из кризисного состояния.

За 2008 г. общая кредиторская задолженность «Львовских авиалиний» снизилась на 4,7 млн. грн. – с 34,98 до 30,3 млн. грн. В 2008 г. была осуществлена реструктуризация долгов 2000 – 2006 гг. авиапредприятия перед кредиторами и составлен график их погашения. Составлен и подан на утверждение план безотлагательных и первоочередных мер по выведению ГАП «Львовские авиалинии» из кризиса.