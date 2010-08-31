Одесская железная дорога отремонтировала 2146 вагонов

Одесская железная дорога (ОЖД) за январь-июль 2010 года отремонтировала 2146 вагонов инвентарного парка, что на 5%, или 101 вагон, больше плана.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре ОЖД.

Согласно сообщению, больше всего вагонов отремонтировали вагонное депо станций имени Т.Шевченко (779 вагонов) и вагонное депо станции Херсон (791 вагон).

Кроме того, отремонтировано 2239 частных вагонов, что на 973 вагона больше плана. Из них 1439 вагонов отремонтировало одно из мощнейших депо Одесской железной дороги – вагонное депо станции Знаменка.

Текущим ремонтом с отцеплением отремонтировано 27 430 вагонов, что значительно превышает аналогичный прошлогодний показатель.

Ремонт грузовых вагонов на Одесской железной дороге выполняется в пяти вагонных депо: станций Знаменка, им. Т.Шевченко, Одесса-Застава-1, Помошная и Херсон, каждое из которых специализируется на различных видах ремонта.