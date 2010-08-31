Минтранссвязи упорядочит деятельность автостанций

Министерство транспорта и связи Украины намерено упорядочить деятельность автостанций.

Как сообщает УНИАН пресс-служба министерства, об этом говорится в проекте приказа Минтранссвязи «Об утверждении Порядка государственного регулирования деятельности автостанций», которым предусмотрены требования к работе автостанций в пределах тех вопросов, которые относятся к компетенции министерства.

В частности, приказом планируется внедрение механизма процедуры открытия и закрытия автостанций; определение системы и механизма проведения аттестации автостанций; определение размера станционного сбора; определение взаимоотношений между автостанциями, автомобильными перевозчиками и органами власти.

Предлагаемый проект приказа конкретизирует и детализирует положения Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 18.02.97 № 176, создает механизм их реализации.

Принятие документа направлено на налаживание в стране четкого и бесперебойного процесса перевозок пассажиров, отмечается в сообщении.