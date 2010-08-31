АвтоВАЗ поднимет цены на машины в сентябре

В сентябре АвтоВАЗ повысит рекомендованные розничные цены на автомобили своего производства. При этом лидером повышения цен станет вазовская «классика». Об этом сообщил пресс-центр автозавода, сообщает k2kapital.

Сообщается, что изменения цен в среднем составят 2% в зависимости от комплектации и модели автомобиля. При этом в пресс-центре отметили, что это значительно ниже розничных цен, по которым дилеры реализуют автомобили «Лада».

Меньше всего повысятся цены на модель Lada 4х4 21310 - на 1 тысячу 886 рублей (0,64%). Менее, чем на 1% подорожает Lada Kalina Sport (0,95%) - на 3 тысячи 324 рубля.

Больше всего в процентном отношении подорожает вазовская «классика». Цены на Lada 2105/2107 в среднем вырастут на 3,61%.

Лидером повышения цен в рублевом выражении является седан Lada Priora в комплектации «норма». Сообщается, что рекомендованная цена на данную модель вырастет на 6 тысяч 828 рублей (2,29%).