«Киевстар» признан лидером социально ответственных компаний

Оператор мобильной связи «Киевстар» возглавил рейтинг социально ответственных компаний Украины, составленный Reputation Capital Ukraine. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Компания получила наивысший индекс корпоративной социальной ответственности (КСО) среди предприятий, работающих в Украине – 62,94 балла из 100 возможных. Данные опубликовала «ИнвестГазета» в ежегодном рейтинге «ТОП-100. Рейтинг крупнейших компаний Украины».

Рейтинг составлен на основе CSR Index – индекса, оценивающего восприятие корпоративной социальной ответственности (КСО) компании широкой общественностью и ее влияние на уровень корпоративной репутации. CSR Index был разработан консалтинговой компанией Reputation Institute и Boston College Center for Corporate Citizenship. В исследовании участвовали 30 компаний – лидеры 9 секторов национальной экономики. Выборка составила 1100 респондентов старше 18 лет. Опрос был осуществлен TNS в октябре 2009 г.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 22,13 млн. чел. (по состоянию на 01.08.10). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным интернет «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.

Reputation Institute – признанный мировой лидер в сфере репутационного аудита и консалтинга в области управления корпоративной репутацией и репутацией стран. Представительства Reputation Institute открыты в 25 странах мира. Компания Reputation Capital Ukraine является официальным представителем Reputation Institute в Украине.

CSR Index – индекс корпоративной социальной ответственности, оценивает восприятие КСО-деятельности компании широкой общественностью и ее влияния на уровень корпоративной репутации. CSR Index был в 2008 году разработан консалтинговой компанией Reputation Institute и Boston College Center for Corporate Citizenship.