Завод им. Фрунзе поставил для «Борисполя» системы ограждения

ОАО «Завод им. Фрунзе» (Харьков), крупнейший в странах Восточной Европы и СНГ производитель перфорированных металлических изделий, завершило изготовление и поставку систем ограждения для аэропорта «Борисполь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что заказчиком продукции выступила турецкая компания «Догуш Иншаат», которая ведет строительство терминала D. Системы ограждения «Завод им. Фрунзе» разработал и произвел специально под этот контракт с учетом требований заказчика.

Всего для аэропорта «Борисполь» харьковским предприятием поставлено 440 секций общей длиной 1,1 тыс. м. Данное ограждение устанавливается между терминалом D и взлетно-посадочной полосой.

Председатель правления ОАО «Завод им. Фрунзе» Александр ВАСИЛЕНКО отметил, что компания активно развивает ассортимент для нужд аэропортов и в состоянии осуществлять комплексные поставки не только систем ограждения, но и элементов портовой мебели – скамеек, сидений и корзин для мусора.

Предприятие не сообщает стоимость изготовленной продукции.

Справка УНИАН. ОАО «Завод им. Фрунзе» (Харьков) – крупнейший в странах Восточной Европы и СНГ производитель перфорированных металлических изделий. Выпускает сита для сельхзозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для стройиндустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей.

В ассортименте предприятия – более 160 видов перфорированных металлических листов и около 1500 наименований пробивных решет.

В 2009 году объем производства на предприятии составил 57,8 млн. грн. (в 2008 году – 69 млн. грн.), в 2009 году завод заработал 5,6 млн. грн. (в 2008 году - около 3,3 млн. грн.). Доля экспорта в объеме реализации – 27%.