Тернополь приобрел в Чехии 5 б/у троллейбусов Scoda 14 TR.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время сегодняшней пресс-конференции городской голова Роман ЗАСТАВНЫЙ.

По его словам, каждый троллейбус обошелся городскому бюджету в 10 тыс. евро без таможенных сборов и доставки, а включая все расходы троллейбусы стоили по 160 тыс. грн.

«Учитывая экономический кризис, а также то, что не действует государственная программа совместного финансирования новоприобретенных троллейбусов, покупка бывшей в употреблении техники – идеальный вариант. Ведь новый троллейбус стоит 1,7 млн. грн. Причем у нас был случай, когда после покупки нового троллейбуса через три года сгорел двигатель, и его замена обошлась нам чрезвычайно дорого, покупать же б/у технику выгоднее», – заверил городской голова.

По его словам, купленные троллейбусы отбирали представители тернопольской делегации непосредственно на маршрутах в Чехии. Кроме того, чехи провели капремонт выбранной техники. При этом никаких гарантий на проданную технику чешская сторона не предоставляла.

«За такие деньги, что мы заплатили за эти троллейбусы, нам было бы стыдно требовать гарантии. Но еще лет 10 эти троллейбусы поездят. Даже если бы они проездили 5 лет – это все равно выгоднее, чем купить один новый троллейбус. Ведь за аналогичную цену мы можем купить 10 б/у, которые эксплуатировались в Чехии на нормальных дорогах и были обеспечены нормальным уходом», – отметил Р. ЗАСТАВНЫЙ.

По его словам, до конца года Тернополь купит еще 5 чешских троллейбусов б/у.

По данным директора КП «Тернопольэлектротранс» Андрея МАСТЮХА, новоприобретенным троллейбусам – от 16 до 19 лет.

Справка УНИАН. В настоящее время в КП «Тернопольэлектротранс» насчитывается 60 единиц троллейбусов, однако ежедневно на маршрутной сети работают до 50. Средний возраст троллейбусов предприятия – 20 лет. В троллейбусном парке всего 5 единиц имеют срок эксплуатации до 5 лет, еще 11 – до 15 лет, а свыше 85% исчерпали свой нормативный срок эксплуатации.