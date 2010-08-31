Попов: проезд в метро подорожает не ранее середины сентября

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ прогнозирует повышение стоимости проезда в столичном метрополитене с 1 грн. 70 коп. до 2 грн. на середину или конец сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.

«Что касается повышения тарифа, так, я думаю, что такое решение Киевского метрополитена может быть на протяжении двух недель примерно, на конец-середину сентября», - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, такое повышение крайне необходимо предприятию, поскольку сейчас, как и в прошлом году, оно несет серьезные убытки из-за того, что действующий тариф не покрывает себестоимость расходов предприятия на перевозку пассажиров. Даже повышение тарифа до 2 грн., отметил А.ПОПОВ, не покроет полностью все расходы метрополитена, поскольку себестоимость перевозки одного пассажира на сегодняшний день составляет 2 грн. 42 коп. Кроме того, подчеркнул он, программа обновления и развития метро нуждается в серьезных ресурсах. Таким образом, добавил он, будет правильным решение метрополитена перейти к тарифам в размере 2 грн. в отмеченные сроки.

А.ПОПОВ также сообщил, что люди, которые имеют проездные билеты, не будут доплачивать за проезд в метро при введении нового тарифа.

«Для тех, кто имеет проездные билеты, никаких изменений в цене на проезд не произойдет», - сказал он, ссылаясь на информацию, которую он получил из метрополитена.

На вопрос, вернут ли для киевлян проездные билеты длительного действия, в частности, которые учитывали стоимость проезда 50 копеек (годовые проездные билеты, которые стоили 365 грн.) А.ПОПОВ сказал, что на данный момент не может прокомментировать в деталях вопрос изменения тарифа перевозок в метро, и попросил дать время на уточнение необходимой информации.