Данилишин включен в список лиц, разыскиваемых Интерполом

18:33, 31 августа 2010
Транспорт/Связь
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Экс-министр экономики в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО Богдан ДАНИЛИШИН включен в список лиц, которых разыскивает Интерпол.

Персональные данные Б.ДАНИЛИШИНА сегодня размещены на сайте Интерпола.

Как сообщал УНИАН, в отношении Б.ДАНИЛИШИНА возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия, - по факту причинения им ущерба государству на сумму 4,5 млн. грн. при согласовании ГП “МА «Борисполь» применения процедуры закупки у одного участника.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщали, что Б.ДАНИЛИШИН скрывается в Германии, куда он выехал за день до возбуждения уголовного дела.

В Федеральной полиции Германии заявили, что не имеют информации о том, что Б.ДАНИЛИШИН якобы находится на территории ФРГ.

10 августа органы прокуратуры объявили Б.ДАНИЛИШИНА в государственный, межгосударственный и международный розыски в связи с тем, что после возбуждения в отношении него уголовного дела он не являлся на допросы к следователю прокуратуры.

11 августа Печерский районный суд Киева по представлению Генеральной прокуратуры дал согласие на розыск и доставку Б.ДАНИЛИШИНА на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

20 августа министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ заявил, что правоохранительные органы имеют подтверждение, что Б.ДАНИЛИШИН Находится за рубежом.

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