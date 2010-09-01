Транспортный сбор нужно заменить дополнительным акцизом на бензин - Бродский
Глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ считает, что транспортный сбор необходимо заменить дополнительным акцизом на бензин.
Такое мнение он высказал в персональном веб-блоге (http://mihailobrodskiy.livejournal.com/427728.html).
«Транспортный сбор нужно заменить небольшим акцизом на бензин. Пусть платит тот, кто много ездит», – считает М.БРОДСКИЙ.
При этом он отметил, что Министерство финансов «даст добро на то, чтобы отменить транспортный сбор».
Также глава комитета сообщил, что по этому вопросу уже проведено несколько совещаний.
Напомним, в настоящее время в Украине действует акцизный сбор на бензины в размере 132 евро за тонну.