ЮЗЖД изменит маршрут пригородных поездов через Киев

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) обращает внимание пассажиров, что 2, 4, 7, 9 и 11 сентября этого года, в связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский, изменяется маршрут следования ряда электропоездов, которые будут следовать через Киев-Петровку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, изменится маршрут поезда №6911 Нежин - Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех — Яготин; №6913 Нежин — Борщаговка-тех; №6710 Борщаговка-тех — Триполье-Днепровское; №6812 Борщаговка-тех — Гребенка; №6915 Нежин — Борщаговка-тех; №6811 Яготин — Борщаговка-тех.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.