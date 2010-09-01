«Укравтодор» выполнил работы на 2,2 млрд. грн.

За шесть месяцев 2010 дорожными службами «Укравтодора» выполнено работ на сумму 2,2 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, в течение отчетного периода средства направлялись преимущественно на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог и частично – на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог в прошлом году.

В частности, за счет бюджетных средств выполнены работы по текущему ремонту и содержанию на общую сумму 1634,9 млн. грн. (100% к плановому заданию на текущий период и 89,2% к соответствующему периоду прошлого года), в частности, на автомобильных дорогах государственного значения – на 961,2 млн. грн.

За кредитные средства МФО (кредит ЕБРР) по Третьему проекту «Ремонт автомобильной дороги Киев – Чоп» выполнено дорожных работ на сумму 316,9 млн. грн, что составляет 106,7% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным министерства, подготовка автомобильных дорог к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, безопасность дорожного движения и сохранение существующей дорожной сети – главные приоритеты Государственной службы автомобильных дорог на II полугодие текущего года.

Справка УНИАН. К объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения, привлеченных к подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, относятся дороги: М-02 Кипти-Глухов-Бачевск, М-03 Киев- Харьков-Довжанский, М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин, М-11 Львов-Шегини, Н-22 Устилуг- Луцк-Ровно, Р-54 Мукачево - Берегово-КПП Лужанка, Большая кольцевая вокруг Киева, Т-14-16 Львов-Пустомыты-Меденичи, обход г. Донецка (третья очередь), обход г. Донецка (четвертая очередь), Т-05-07 Донецк-Харцызск-Амвросиевка-КПП Успенка, Жулянский путепровод, объездная дорога вокруг г. Харьков.