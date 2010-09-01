ФГИ предложил покупателям «Лугансктепловоза» добровольно расторгнуть договор купли-продажи

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) предложил управляющей компании «Брянский машзавод» добровольно расторгнуть договор купли-продажи 76% акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, Фонд вчера направил письмо покупателю «Лугансктепловоза», в котором предложил по обоюдному согласию сторон расторгнуть ранее заключенный договор.

В то же время А.РЯБЧЕНКО отметил, что Брянский машзавод имеет возможность в течение 20 дней внести необходимую сумму за «Лугансктепловоз» и уплатить штрафные санкции за просрочку платежа.

По информации председателя ФГИУ, общая сумма платежей в таком случае составит 494 млн. грн. – 410 млн. грн. за сам пакет, 82 млн. грн. (или 20% от суммы приобретения) штрафных санкций, а также 2 млн. грн. пени.

По словам А.РЯБЧЕНКО, в случае, если в течение 20 дней, начиная с 30 августа, Брянский машзавод не проплатит необходимую сумму, Фонд госимущества обратится в суд с иском о расторжении договора купли-продажи «Лугансктепловоза». При этом гарантийный взнос российской компании за участие в конкурсе в размере 40 млн. грн. останется в государственном бюджете.

"Хотя инвестор как собственник завода и очень хорош, однако деньги надо платить вовремя", - отметил глава ФГИУ.

Он сообщил, что в случае возврата пакета «Лугансктепловоза» в госсобственность в дальнейшем он будет выставлен на повторную продажу, при этом его начальная цена будет выше, чем в прошлый раз.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».

Высший хозяйственный суд Украины 28 июля отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИУ возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.