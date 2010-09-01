Президентом УНТ назначена Елена Минич

Президентом ООО «Украинские новейшие технологии» (ТМ FreshTel) назначена Елена МИНИЧ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В качестве президента "FreshTel Украина" Е. МИНИЧ сосредоточится на решении стратегических задач оператора, выстраивании бизнес-процессов и финансовой эффективности компании.

Вице-президент фонда Icon Private Equity (инвестора проекта FreshTel) Сергей КОРЕПАНОВ отметил, что Е.МИНИЧ работает в телекоммуникационной индустрии более 17 лет, в разное время занимая ключевые позиции в компаниях, которые являются лидерами в телеком-бизнесе.

Евгений ЛИСИЦЫН, возглавлявший компанию «Украинские новейшие технологии» до 1 сентября 2010 года, остается в компании на посту директора по технологиям и операциям.

Справка УНИАН. С 1997 года Елена МИНИЧ занимала руководящие посты в крупнейших компаниях телекоммуникационного сектора: "МТС Украина", EuroTel Prague, Fontel, Utel и др. Закончила Киевский политехнический институт и Делфтский технический университет в Нидерландах (TU Delft), где получила степень магистра бизнес-телекоммуникаций.

Компания УНТ (FreshTel) – первый оператор связи четвертого поколения в Украине. В сентябре 2009 года сеть FreshTel была запущена в тестовую эксплуатацию в Киеве. Коммерческое использование сети началось 16 января 2010 г. Сеть основана на технологии Mobile WiMAX и предоставляет абонентам высокоскоростной мобильный доступ в Интернет. Скорость соединения на одно абонентское устройство достигает 20 Мбит/с, что в 7 раз выше, чем у провайдеров предыдущего поколения.

С мая 2010 года ведущие производители ноутбуков Acer, Lenovo и Asus выпускают модели со встроенным WiMAX-модулем. Это позволяет без дополнительных настроек и абонентских устройств принимать сигнал FreshTel в любой точке зоны покрытия.

Сегодня FreshTel насчитывает 30 тыс. абонентов в Украине и 15 тыс. в России.

Среди акционеров проекта – Icon Private Equity и Intel Capital.