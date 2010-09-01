Начальная цена госпакета "Укртелекома" может составить 12 млрд. грн. - глава ФГИ

Начальная стоимость приватизируемого госпакета акций «Укртелекома» может составить около 12 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

При этом, по его словам, капитализация находящегося в госсобственности пакета акций данного коммуникационного предприятия составляет 10 млрд. 400 млн. грн.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что, скорее всего, Фонд уже не успеет выставить на продажу в сентябре этого года госпакет «Укртелекома».

Однако, по словам председателя ФГИУ, Фонд и далее серьезно настроен провести приватизацию «Укртелекома» в этом году.

По его словам, время приватизации «Укртелекома» в большой степени зависит от позиции Министерства транспорта и связи, в управлении которого на сегодня находится госпакет акций предприятия.

Как сообщал УНИАН, согласно изменениям к помесячному пообъектному приватизационному плану-графику выставления на продажу в июле-декабре этого года, утвержденным приказом ФГИУ от 30 июля 2010 г., Фонд госимущества планирует объявить приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,79% госпакета акций ОАО "Укртелеком" в сентябре 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Доход компании в 2009 году вырос по сравнению с 2008 г. на 2,9% и составил 8,4 млрд. грн.