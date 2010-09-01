Количество доменов третьего уровня в домене .UA выросло

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA увеличилось в августе, по сравнению с июлем т.г., на 0,5% (на 3,2 тыс.) - до 510 тыс. Об этом сообщили УНИАН в компании «Хостмастер».

Основной рост числа доменов произошел за счет увеличения числа доменов cv.ua (рост – более 2,1 тыс.), а также com.ua (рост – более 1,9 тыс.).

Наблюдался также рост числа доменов практически во всех остальных доменных зонах, за исключением org.ua, где число доменов уменьшилось более чем на 3,1 тыс. доменов, и некоторых других.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA увеличилось в августе, по сравнению с июлем 2010 года, почти на 1,7% - до 9926 доменов.

Справка УНИАН. Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области Интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.