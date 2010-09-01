АМК оштрафовал «Автомир Винница» на 8 тыс. грн.
17:17, 01 сентября 2010Транспорт/Связь
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Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета оштрафовало ООО «Автомир Винница» на 8 тыс. грн. за завышение стоимости проверки технического состояния автомобилей «KIA» в период гарантийного срока эксплуатации.
Об этом УНИАН сообщили в Винницком областном отделении АМК.
Отделение установило, что общество без экономического обоснования повышало стоимость услуг по проверке технического состояния автомобилей «KIA» в период гарантийного срока эксплуатации.
Отделение обязало общество привести деятельность в соответствие с требованиями конкурентного законодательства.
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