LogicTrail стал официальным партнером Gurtam в Украине

Украинская компания «Logictrail» стала официальным партнером компании «Gurtam» (Беларусь, г. Минск), специализирующийся на разработке программных решений в области спутникового мониторинга и контроля над транспортом с использованием технологий GPS/GPRS.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Logictrail».

Согласно сообщению, выполняя проекты для различных организаций, и сотрудничая с одним из мировых разработчиков программного обеспечения - Oracle, компания «Gurtam» приобрела значительный опыт в области создания программных средств для систем спутникового мониторинга. Количество успешно работающих сервисов на базе платформы Wialon постоянно растёт и географически расширяется. Сегодня почти 20 тыс. транспортных средств по всему миру, с грузом общей стоимостью в полмиллиарда долларов, находятся под круглосуточным контролем благодаря системе мониторинга транспорта Wialon.

Справка УНИАН. Компания LogicTrail («Лоджик Трейл») специализируется на внедрении и сопровождении IT проектов по мониторингу мобильных объектов. Основными направлениями компании на сегодняшний день является система GPS мониторинга Wialon.