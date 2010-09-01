Свыше 4 тыс. первокурсников будут учиться в ж/д вузах по госзаказу

В высшие учебные заведения железнодорожного транспорта I-IV уровней аккредитации в текущем году по государственному заказу было принято более 4,1 тыс. студентов, из них на дневную форму обучения - 3,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в частности, в День знаний на Центральном вокзале в Киеве состоялось торжественное посвящение в студенты первокурсников Государственного экономико-технологического университета транспорта. В этом году в его ряды вступили 407 абитуриентов. В торжествах приняли участие представители Министерства транспорта и связи Украины, Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, Юго-Западной железной дороги.

Заместитель генерального директора «Укрзализныци» Леонид ЛОБОЙКО поздравил преподавателей и студентов с праздником первого сентября и пожелал успехов в новом учебном году. "Студенты будут добывать бесценные знания, которые в будущем будут отдавать отрасли. Мы доверяем молодежи, которая приходит работать в отрасль, создаем для нее рабочие места. Убежден, что те люди, которые сегодня получают образование в вузах железнодорожной отрасли, смогут в полной мере реализовать свой потенциал", - отметил он.

Напомним, что Министерству транспорта и связи Украины подчинены 11 техникумов, 2 колледжа, Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна, Государственный экономико-технологический университет транспорта и Украинская государственная академия железнодорожного транспорта.