ОЖД в сентябре усилит контроль за безбилетниками

С 1 по 30 сентября текущего года на Одесской железной дороге (ОЖД) усилят контроль за соблюдением пассажирами порядка оформления проездных документов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ОЖД.

Железнодорожники будут проводить такие мероприятия в рамках Месячника по повышению доходности от перевозок пассажиров в пригородном сообщении.

Пригородные поезда будут сопровождать мобильные группы из работников службы пригородных пассажирских перевозок, военизированной охраны и транспортной милиции Одесской железной дороги. Контроллеры будут проверять наличие билетов у пассажиров, выявляя при этом безбилетных пассажиров и сравнивая стоимость билета с фактической дальностью поездки. У пассажиров будут изыматься поддельные удостоверения, дающие право на оформление бесплатного или льготного проездного документа. В случае отсутствия определенного проездного документа пассажир будет высажен на ближайшей станции.

В настоящее время разработаны графики проведения рейдов в поездах пригородного и местного сообщения, согласно которым будут проводиться проверки. Пассажиров регулярно информируют о проведении данного мероприятия через громкоговорящую связь и объявления на вокзалах, станциях и в поездах.