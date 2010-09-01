ДЖД проводит месячник борьбы с безбилетными пассажирами

С 1 по 30 сентября 2010 года на Донецкой железной дороге (ДЖД) пройдет месячник по повышению доходности от перевозки пассажиров в пригородном сообщении и улучшению санитарно-технического состояния подвижного состава.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, в его рамках пройдут рейды по выявлению безбилетных пассажиров, пассажиров с фальшивыми проездными документами и пассажиров льготных категорий, которые не имеют соответственно оформленных проездных документов.

С целью недопущения безбилетного проезда контролирующие группы будут осуществлять проверку не только в поездах, но также во время посадки пассажиров на станциях и вокзалах.

В случае отсутствия проездного документа пассажир будет высажен на ближайшей станции.

Пассажиры информируются о проведении месячника через громкую связь в электропоездах пригородного сообщения, с помощью информационных стендов на вокзалах и через средства массовой информации.

В пресс-службе отметили, что в 2010 году Донецкая железная дорога сохраняет все существующие льготы на проезд согласно действующему законодательству. Представители льготных категорий населения должны оформлять проездные документы в кассах вокзалов и иметь при себе документы, подтверждающие льготу.