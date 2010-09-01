ОСЖД согласовала график движения поездов на следующий год

В конце августа в Алуште состоялась конференция стран-членов Организации Содружества железных дорог (ОСЖД), которая согласовала график движения пассажирских поездов в международном сообщении. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, этот график составляется на период с декабря 2010-го года по декабрь 2011-го. Во время ряда совещаний представители 13-ти стран пересмотрели и согласовали все существующие графики, маршруты движения, схем и временные стыковки.

В частности, во время совещания решен ряд таких важных вопросов, как увеличение периодичности курсирования беспересадочного вагона Киев-Вена до 4 раз в неделю и изменение расписания движения поезда «Болгария-Экспресс» с ускорением на 4 часа в направлении на Софию. Также в связи с проведением ремонтных работ на участке Сучава-Викшаны было принято решение, что поезд №№59/383-382/60 Москва-Киев-София «Болгария-Экспресс» будет курсировать двумя вариантами: через Вадул-Сирет и через Унгены до лета 2011-го года.

В конференции приняли участие представители таких стран, как Беларусь, Болгария, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Сербия, Венгрия, Чехия, Швейцария и Украина.

Справка УНИАН. Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) создана в 1952 году с целью развития международных грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, научно-технического сотрудничества, содействия техническому прогрессу, координации работы по развитию международных железнодорожных коридоров. Штаб-квартира организации находится в Варшаве (Польша). Членами ОСЖД являются транспортные министерства, центральные государственные органы, управляющие железнодорожным транспортом, 25 стран. Шесть органов управления железными дорогами западноевропейских государств имеют статус наблюдателей. Свыше 20 европейских компаний имеют статус присоединенных предприятий.