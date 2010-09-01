Украинско-китайский бизнес-форум состоится в декабре

В декабре этого года планируется провести украинско-китайский бизнес-форум.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ сегодня на заседании круглого стола, посвященного формированию стратегического партнерства Украины и Китая.

Он подчеркнул, что этот экономический форум будет проходить впервые, и если пройдет удачно, станет ежегодным.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, сегодня проходит активная подготовка к этому форуму при поддержке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Он напомнил, что завтра начнется официальный визит Президента Украины в КНР.

Как сказал А.ЕРМОЛАЕВ, от этого визита - большие ожидания как в политической, так и в экономической среде двух стран.

Он отметил, что в рамках визита В.ЯНУКОВИЧА должны быть сформированы основные принципы развития стратегических отношений двух стран, в том числе в экономической сфере.

Также А.ЕРМОЛАЕВ выразил надежду, что будет определен четкий перечень совместных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

По его словам, сегодня Китай активно развивается, и потому сотрудничество может быть интересно для двух сторон, и в первую очередь это касается инфраструктурных и инновационных проектов. В частности, сказал А.ЕРМОЛАЕВ, Украина с помощью китайских инвестиций сможет модернизировать такие отрасли, как, например, машиностроение, а также повысить свой экспортный потенциал.