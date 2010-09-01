«Укрзализныця» модернизирует инфраструктуру в Симферополе

В Симферополе продолжается модернизация инфраструктуры пригородного железнодорожного транспортного узла. Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в столице Крыма запланировано построить пригородный железнодорожный вокзал, посадочные платформы и проложить 6 км второго главного пути перегона Харьков-Чистенька. В рамках модернизации планируется разделить движение поездов в пригородном и дальнем сообщении для улучшения качества обслуживания пассажиров и повышения пропускной способности.

Согласно сообщению, на участке от Симферополя до Севастополя уже проложено более 2 км пути. Также выполнен капитальный ремонт существующего пути ст. Симферополь - Грузовой протяженностью 1,4 км.

Сейчас осуществляются демонтажные работы объектов существующей инфраструктуры Симферопольского моторвагонного депо, попавших в зону застройки. Они ориентировочно продлятся до середины сентября. Также осуществляются работы по переносе парке отстоя электропоездов на ст. Промышленная и проектирование построения моечного комплекса на новом месте. Выполнить работы по переносу парка отстоя моторвагонного подвижного состава и возобновить работу моечного комплекса на новом месте планируется до конца текущего года.

Также начато проектирование модульного здания для обслуживающего персонала и поста электрической централизации стрелок и сигналов. В настоящее время продолжаются работы по строительству путевого развития узла, контактной сети и системы электроснабжения.