Минтранс разработал билет на льготный проезд в автобусах

Министерство транспорта и связи Украины разработало и предлагает утвердить Форму билета на льготный проезд автобусами междугородного сообщения на маршрутах общего пользования и Порядок его использования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом идет речь в проекте распоряжения Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы усовершенствования системы предоставления льгот на проезд автомобильным транспортом», подготовленном Минтрансом.

Как отмечается в сообщении, принятие проекта распоряжения позволит в значительной мере урегулировать проблемы, которые в настоящее время возникают в вопросах льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования в междугородном сообщении, в частности, разрешить конфликт, связанный с реализацией права на льготный проезд и отказом в льготной перевозке.

Как отмечается в проекте, в настоящее время система компенсации на междугородных перевозках не урегулирована. С одной стороны, перевозчик должен обслуживать пассажиров льготных категорий, а с другой – процесс получения им компенсации потерь от льготных перевозок усложнен.

Система выплаты субвенции из государственного бюджета предусматривает выделение средств за услуги, предоставленные конкретному лицу, органом социальной защиты по месту жительства данного лица. Однако в условиях деятельности на рынке автоперевозок значительного количества субъектов на междугородном автотранспорте ситуация усложняется возможностью получения льгот у субъектов, расположенных в другом месте.

Как отмечается в сообщении, с целью создания условий для эффективной работы системы компенсации на междугородных перевозках необходимо создать систему, которая предоставит возможность обеспечить субъектам хозяйствования учет объемов перевозок с одновременным получением всей информации, которую в дальнейшем необходимо предоставить для получения компенсации.

Решить данную проблему возможно путем введения билета на льготный проезд для получения компенсации, а также утверждения порядка его использования.

Учитывая, что в настоящее время центральные органы власти не имеют полномочий для утверждения формы льготного билета, Минтранс считает целесообразным принятие соответствующего распоряжения. Проект акта размещен на сайте Министерства транспорта для общественного обсуждения.