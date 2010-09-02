Минтранс обновит спасательный флот

Министерство транспорта и связи Украины утвердило программу обновления спасательного флота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, на протяжении 2011 года он уже будет выполнять свои задачи в акватории Украины.

Среди судов, которые будут закуплены, два тяжелых аварийно-спасательных катера и три легких аварийно-спасательных катера. Соответствующий контракт был подписан в конце июля с ГП «Дельта-лоцман».

Кроме того, планируется приобретение геликоптера морского базирования для поиска и спасания на море и ледокольного спасательного комплекса для Азовского моря и Керченского пролива с возможностью базирования геликоптера.

Главным подрядчиком заказа является судостроительная компания Baltic Workboats AS (Эстония), которая построит пять скоростных аварийно-спасательных катеров.

Программа обновления аварийно-спасательного флота Украины предусматривает финансирование, строительство и введение их в эксплуатацию на протяжении 2011 года для покрытия всей зоны ответственности Украины.