Германия вводит налог на пассажирские авиаперевозки

Правительство ФРГ на заседании накануне приняло решение о введении налога на пассажирские авиаперевозки.

Начиная с 2011 г. авиакомпании будут платить дополнительный трехступенчатый налог: 8 евро с каждого пассажира при рейсах на короткие расстояния, 25 евро - на средние от 2,5 тыс до 6 тыс км и 45 евро - на дальние свыше 6 тыс км. Грузовые и транзитные авиаперевозки, а также частные рейсы новым налогом облагаться не будут.

Авиационный налог - одна из мер по обеспечению дополнительных поступлений в госбюджет для преодоления дефицита, вызванного финансово-экономическим кризисом. Как отметил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, дополнительная нагрузка вполне приемлема для авиакомпаний.

Как ожидается, налог будет переложен на пассажиров и приведет к удорожанию авиабилетов, передает ПРАЙМ-ТАСС.