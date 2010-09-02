Бродский: правительство отменит транспортный и рыночный сборы

Правительство отменит транспортный и рыночный сборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

«Это дополнительное администрирование, это дополнительные средства, которые собираются с людей», – сказал он.

По словам главы Госкомпредпринимательства, транспортный сбор войдет в дополнительный акциз на бензин. Он также отметил, что платить за бензин больше будут те, кто ездит на дорогих иномарках, а также те, кто много ездит и потребляет большое количество бензина.

М.БРОДСКИЙ отметил, что если от данных нововведений бюджет получит дополнительные средства, то они пойдут в сферу строительства дорог.

Отмена рыночного и транспортного сборов запланирована на 2011 год.