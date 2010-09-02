Профсоюз таксистов не согласен с передачей служб такси в управление горисполкомов

Председатель профсоюза таксистов Харьковской области Сергей СТРАЦЕВ заявляет, что службы такси могут быть переданы под управление горисполкомов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.СТАРЦЕВ сказал сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такая норма содержится в законопроекте правительства об упорядочении рынка транспортных услуг к Евро-2012. "Кроме того, что предпринимательство, и таксисты в частности, потеряют от принятия Налогового кодекса, так есть еще два отдельных законопроекта, касающиеся таксомоторних перевозок, и которые будут приниматься в ближайшее время", - заявил С.СТАРЦЕВ.

По словам С.СТАРЦЕВА, в одном из законопроектов предлагается "отдать таксомоторные перевозки горисполкому". Отвечая на вопрос, почему таксистов не устраивает такое предложение, председатель профсоюза таксистов сказал, что "это порождает коррупцию".

Он также заявил, что принятие Налогового кодекса и передача служб такси муниципалитетам "загонит отрасль в тень".

"Не знаю ситуации по Украине, но в Харькове легальных таксистов не больше 15%, то есть, на одного таксиста, имеющего лицензию, приходится 6 "черных" таксистов. И если раньше эти шестеро просто с улыбкой смотрели на таксиста с лицензией, который платит налоги, которого могут оштрафовать и ГАИ, и налоговая, то теперь после того, как увеличены сборы в Пенсионный фонд из частных предпринимателей, они просто смеются. Налоговая нагрузка на таксистов увеличивается, но государство не желает бороться с нелегальными таксомоторными перевозками", - заявил С.СТАРЦЕВ.

Также он сообщил, что 3 августа представители украинских служб такси встретятся с вице-премьером Сергеем ТИГИПКО и председателем Госкомпредпринимательства Михаилом БРОДСКИМ для обсуждения дальнейшей судьбы таксомоторних перевозок.

Как сообщал УНИАН, директор Департамента по вопросам подготовки к Евро-2012 Харьковского горсовета Виктор ХРИСТОЕВ заявлял, что несколько служб такси будут включены в программу мобильности Чемпионата Европы 2012 года. Он также заверил, что во время Евро-2012 "черные" таксисты работать не будут.