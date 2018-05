«Northwest Airlines» уплатит 38 млн. долл. штрафа за участие в картеле

Компания «Northwest Airlines» признала себя виновной в участии в сговоре с целью фиксации цен на услуги авиаперевозок и согласилась уплатить 38 млн. долл. штрафа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины со ссылкой на Антитрастовый департамент Министерства юстиции США.

Согласно сообщению, компания «Northwest Airlines» также согласилась сотрудничать с расследованием.

Как установило расследование, «Northwest Airlines» принимала участие в картеле через компанию «Northwest Airlines Cargo». Сговор продолжался с июля 2004 года по февраль 2006 года. За этот период компания «Northwest Airlines Cargo» заработала свыше 80 млн. долл. на грузовых перевозках по маршруту США – Япония, которые осуществлялись регулярными международными рейсами и охватывали разнообразные группы товаров: тяжелую технику, товары с коротким сроком хранения, товары народного потребления.

Представители «Northwest Airlines Cargo» договаривались с другими авиакомпаниями о ценах на перевозку во время встреч и неформальных бесед.

В ходе этого расследования 16 авиакомпаний признали себя виновными и были осуждены к выплате штрафов на общую сумму свыше 1,6 млрд. долл. В частности, это «British Airways Plc», «Korean Air Lines Co. Ltd.», «Qantas Airways Limited», «Japan Airlines International Co. Ltd.», «Martinair Holland NV», «Cathay Pacific Airways Limited», «SAS Cargo Group A/S», «Sociйtй Air France», «Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (KLM Royal Dutch Airlines)», «EL AL Israel Airlines Ltd., LAN Cargo SA», «Aerolinhas Brasileiras SA», «Cargolux Airlines International SA», «Nippon Cargo Airlines Co. Ltd».