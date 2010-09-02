Еврокомиссия добавила две авиакомпании из Ганы в “черный список”

Европейская комиссия добавила две авиакомпании из Ганы в “черный список” авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было одобрено сегодня.

Согласно решению, авиакомпания Meridian Airways включена в “черный список” после серии инспекций, которые зафиксировали очень плохие результаты относительно обеспечения безопасности.

Другая авиакомпания, Airlift International, также была включена в перечень, однако ей разрешено осуществлять полеты в ЕС одним самолетом, который прошел инспекцию.

Таким образом, на сегодняшний день “черный перечень” авиакомпаний, которым запрещено осуществлять полеты в ЕС, состоит из пяти отдельных компаний: Ariana Afghan Airlines (Афганистан), Blue Wing Airlines (Суринам), Siem reap Airways International (Камбоджа), Meridian Airways (Гана) и Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Кроме того, полеты запрещены всем 278-ми компаниям из 17-ти следующих стран: Анголы, Бенина, Демократической республики Конго, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Габона (кроме трех авиакомпаний, которые могут летать на специальных условиях), Индонезии (кроме шести авиакомпаний), Казахстана (за исключением одной компании), Киргизии, Либерии, Филиппин, Республики Конго, Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи, Судана, Свазиленда и Замбии.

Еще 10-ти компаниям разрешено осуществлять полеты в ЕС на специальных условиях: Air Koryo (КНДР), TAAG Angola Airlines (Ангола), Air Astana (Казахстан), Iran Air (Иран), Gabon Airlines, Afrijet и SN2AG (все три - Габон), Air Service Comores (Коморские острова), Airlift International (Гана), а также Ukrainian Mediterranean Airlines (Украина).