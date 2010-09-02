Тигипко: за незаконный ввоз автомобилей должны отвечать таможенники

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что за незаконный ввоз в страну автомобилей должны отвечать таможенники.

Как передает корреспондент УНИАН, так он прокомментировал информацию СМИ о том, что ряд политиков и членов их семей, в том числе и дочь С.ТИГИПКО, приобретали автомобили, которые незаконно ввозились в Украину.

«Все эти люди, которые там перечислены, покупали абсолютно легальные автомобили, которые продавались в легальных магазинах, салонах и которые имели все легальные документы - таможенную декларацию, официальную растаможку. А то, что нарушила таможня что-то в ходе оформления, покупатели этого не знают, никто не знал, что были какие-то нарушения, - сказал С.ТИГИПКО. - Но я считаю, что бороться нужно как раз не с покупателями, а с теми, кто неправильно оформляет эту продукцию. Поэтому попробуем сейчас с этим разобраться. Информация была неожиданной, но ничего, разберусь».

Как сообщалось, «Зеркало недели» 1 сентября обнародовало справку Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД, в которой идет речь о том, что израильские дипломаты якобы обеспечивали автомобилями украинских VIP-персон по «серым» схемам.

В частности, согласно этому документу, дипломаты израильского посольства в Украине незаконно ввезли в страну и продали дорогие автомобили суммарной стоимостью почти 3 млн. долларов. Покупателями машин класса «люкс», которые ввозились в страну по «серым» схемам, предусматривающим отход от уплаты налогов, выступили украинские политики и члены их семей, в частности дочь вице-премьер министра Сергея ТИГИПКО.

Министерство внутренних дел Украины устанавливает достоверность этой информации.