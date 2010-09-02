«Национальные авиалинии Украины» признаны банкротом

Хозяйственный суд Киева своим постановлением от 31 августа 2010 года №18/171 признал банкротом ОАО «Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины».

Об этом сказано в сообщении компании, размещенном на официальном сайте ГКЦБФР.

Кроме того, суд открыл ликвидационную процедуру. Ликвидатором назначен Максим ЮРКОВ.

«По данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением за 2009 год, стоимость чистых активов на 31 декабря 2009 года имеет отрицательное значение и равна 16,452 млн. грн. Сумма кредиторских обязательств – 22,661 млн. грн.; размер собственного капитала – 16,452 млн. грн.», - говорится в сообщении компании. Активов эмитента недостаточно для расчета по его обязательствам.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Национальные авиалинии Украины» основана в 1998 году на базе Киевского авиапредприятия ГАК "Авиалинии Украины". Основными направлениями деятельности авиакомпании являются предоставление услуг по перевозке пассажиров, грузов на внутренних и международных маршрутах, а также аэрофотосъемка. С 2001 года авиакомпания полетов не выполняет. Кредиторская задолженность авиакомпании не позволяет выделить средства на восстановление парка самолетов и возобновить полеты.