SuperJet намерен продать шесть SSJ 100 на 300 млн. долл.

SuperJet International (совместное предприятие Alenia Aeronautica (Finmeccanica Company) и компании "Сухой") подписала меморандум о взаимопонимании с лизинговой компанией Willis Lease Finance Corporation (США), предполагающий покупку шести Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и опцион на покупку еще четырех самолетов, говорится в сообщении компании, сообщает РИА Новости

Стоимость сделки превышает 300 миллионов долларов в каталожных ценах.

Первые поставки SSJ100/95 LR в конфигурации на 98 мест запланированы на сентябрь 2012 года.

Число "твердых" заказов компании "Сухой" на самолеты Superjet 100 по итогам международного авиасалона в Фарнборо (Великобритания), который проходил в июле текущего года, выросло до 161 самолета за счет твердых контрактов с индонезийским авиаперевозчиком Kartika Airlines и лизинговой компанией Pearl Aircraft Corporation. Кроме того, в ходе выставки были подписаны два "мягких" контракта - с тайской компанией Orient-Thai Airlines и "Газпромавиа".

Гендиректор компании Михаил Погосян сообщал на авиасалоне, что в ближайшие 20 лет "Сухой" сможет поставить на мировой рынок около 800 самолетов Superjet 100, заполнив тем самым 15% рынка региональных самолетов.

По его словам, есть все предпосылки для успешного завершения сертификации и начала поставок самолета заказчикам к концу 2010 года, а в 2013 году должна начаться разработка бизнес-модификации лайнера.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в холдинг "Сухой") совместно с Boeing, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Самолет создается в условиях международной кооперации - в реализации проекта участвуют более 30 компаний. Первый Superjet 100 был представлен публике 26 сентября 2007 года на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Willis Lease Corporation - ведущий лизингодатель коммерческих реактивных двигателей, который также занимается лизингом самолетов.

SuperJet International - совместное предприятие компании Alenia Aeronautica (51% акций) и компании "Сухой" (49% акций), обеспечивает маркетинг и продажи, кастомизацию и поставки самолета Sukhoi Superjet 100 в Европе, Южной и Северной Америках, Океании, Африке и Японии. Кроме того, в сферу ответственности компании входят подготовка и послепродажная поддержка по всему миру, а также проектирование и развитие VIP и грузовой версий самолета. Активная работа ведется подразделением SuperJet International в Москве совместно с офисом продаж в Вашингтоне (США).