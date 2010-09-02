Кабмин принял проект Воздушного кодекса

Кабинет министров на своем заседании в четверг принял проект Воздушного кодекса. В ближайшие дни этот документ будет рассматриваться в Верховной Раде.

По словам министра транспорта и связи Константина Ефименко, в этом документе оговорены важные вопросы, связанные с установлением штрафных санкций для авиакомпаний и физических лиц. Также проектом предусматривается уголовная ответственность. Как отмечает Ефименко, размеры штрафов будут колебаться от 5 до 8 тыс. прожиточных минимумов, а за уголовные правонарушения наказание в виде лишения свободы от 1 до 10 лет.

Проектом нового Воздушного кодекса оговаривается, что аэродромная составляющая, взлетно-посадочная полоса, перроны, аэронавигационное оборудование остаются в собственности государства. Остальное может быть приватизировано или передано в аренду. Как отмечает министр, проект Воздушного кодекса был согласован с ведущими отечественными авиакомпаниями и профсоюзами, сообщает Финанс.ua.

По словам Ефименко, проект данного кодекса будет внесен на рассмотрение парламентом как первоочередной.

Как известно, ранее министр обращался к руководителям областных государственных администраций с указанием осуществлять более жесткий контроль на местных аэродромах за выполнением полетов самолетами малой авиации. В начале с.г. Министерство транспорта также было обеспокоено безопасностью авиаперелетов в Украине.

Госавиаадминистрации было поручено разработать методы стимулирования обновления устаревшего флота украинских авиакомпаний. По данным министерства, средний возраст большинства самолетов украинских авиакомпаний составляет более десяти лет. Если парк не обновлять, это может привести к проблемам с безопасностью полетов.

Для обновления парка старых самолетов в июне с.г. руководством министерства было заявлено об инициировании введения нулевой ставки налогообложения импорта новых самолетов и запчастей к ним.

Летом с.г. министр транспорта также встречался с руководителями крупнейших украинских авиакомпаний - "Аэросвит", "Международные авиалинии Украины" (МАУ), "Днеправиа", "Донбассаэро", Windrose, "Авиалинии Антонова" и "Визз Эйр Украина", где обсуждался вопрос безопасности авиаперелетов и проект Воздушного кодекса.

Тогда представители многих авиакомпаний, высказавшихся за принятие такого Кодекса, заявили, что не нуждаются в обновлении парка самолетов