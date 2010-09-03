«Киевстар» создает список "безопасных" сайтов

Оператор мобильной связи «Киевстар» и Институт психологии им. Г.С. Костюка Национальной академии педагогических наук Украины объявляют о создании «белого списка» рекомендованных детских сайтов.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Этот перечень станет подсказкой для родителей, с какими сайтами надо знакомить своего ребенка, чтобы открыть для него интересный, полезный и, главное, безопасный интернет. Присоединиться к формированию списка по определенным критериям могут все неравнодушные родители.

«Белый список» интернет-сайтов, которые являются безопасными и полезными для детей, позволит очертить для детей территорию развивающего интернета. Подход «Киевстар» и Института психологии им. Г.С. Костюка НАПН Украины разделяет Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали. По мнению экспертов Комиссии, создание «белого списка» является более действенным, чем постоянное пополнение «черного списка» опасных сайтов, которые появляются каждую минуту.

Как отметил директор Института психологи им. Г.С. Костюка НАПН Украины, академик Сергей МАКСИМЕНКО, целью сотрудничества с «Киевстар» является существенное снижение рисков, связанных с опасностью новой информационной среды.

«Вместе мы создаем первое в Украине пособие по онлайн безопасности для родителей и осуществляем экспертизу сайтов для детей», - сказал он.

При формировании «белого списка» Интернет-ресурсов, будет проведена их экспертиза в Институте психологии им. Г.С. Костюка для получения рекомендации по их включению в «белый список». При этом основными критериями для включения в список являются безопасность сайта, полезность сайта и возможность административного контроля.

В частности, на сайте должны отсутствовать какие-либо материалы, способные нанести вред ребенку, его психическому и физическому здоровью, процессу развития и социализации (Безопасность), сайт должен быть полезен для интеллектуального, психического и нравственного развития ребенка, т.е. соответствие содержания сайта, его информационной и эстетической концепции, психологическим особенностям восприятия детей, их потребностям в образовании, развитии и общении. Сайты «белого списка» также должны иметь административный контроль - обязательное модерирование, возможность обратной связи с администрацией сайта.

По данным руководителя департамента по корпоративным связям «Киевстар» Жанны РЕВНОВОЙ, вместе с экспертами-психологами «Киевстар» уже отобрал 36 интернет-ресурсов для детей, отвечающих перечисленным критериям, и предлагает присоединяться участников рынка, родителей и др.

По ее данным, перечень безопасных детских сайтов планируется завершить и обнародовать в октябре 2010 года.

Справка УНИАН. «Белый список» - перечень безопасных сайтов, проверенных на отсутствие негативного и опасного контента и возможных угроз. «Черный список» - перечень запрещенных интернет-ресурсов, содержащих негативную информацию и опасный контент.

Социальная программа «Киевстар за безопасность детей в интернете» направлена на то, чтобы защитить детей от угроз интернета и сделать Сеть безопасной территорией образования и развития. Инициатива реализуется «Киевстар» с 2009 г. С помощью Института социологии НАН Украины компания провела первое в Украине исследование «Знание и отношение украинских к вопросу безопасности детей в интернете». Компания сотрудничает с профильным департаментом МВД Украины. С этой целью разработана и действует специальная процедура взаимодействия по выявлению и предотвращению распространения нелегального контента (порнографии).