«Укрзализныця» реконструирует пути для увеличения скорости движения

«Укрзализныця» занимается реконструкцией железнодорожных путей для увеличения скорости движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь вчера, 2 сентября, в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, где прошли общественные слушания работы «Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов».

«Данная работа позволяет увеличить пропускную способность «Укрзализныци» и активно внедрить скоростное пассажирское движение, используя существующую инфраструктуру. Я вижу в этом не только научную новизну, но и большую экономическую важность для страны», - сказал генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

Как отметил гендиректор «Укрзализныци», увеличение пропускной способности является приоритетной темой в Программе развития железнодорожного транспорта Украины.

В то же время для достижения скоростного движения необходимо заниматься не только инфраструктурой и подвижным составом. «Украина получила в наследие уникальную систему железнодорожной инфраструктуры, где есть исключительно смешанное движение. При этом при размещении путей в пределах городов, поселков прямое увеличение скорости, без дополнительных мер безопасности, невозможно. Даже имея технически обустроенные пути и получив соответствующий подвижной состав, еще необходим ряд мер для создания скоростного движения», - сказал М. КОСТЮК.

В частности, нужно разделить пассажирское и грузовое движение, решить вопрос переездов и т.п. «Сегодня в массовом порядке возможно достижение скорости 160 км/ч. Если говорить о большей скорости, то это – массовое ограждение инфраструктуры от населенных пунктов, отказ от переездов на одном уровне и максимальное разделение грузового и пассажирского движения», - подчеркнул гендиректор ведомства.

Справка УНИАН. Над разработкой работы «Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов» работали специалисты "Укрзализныци", Комитета по вопросам транспорта и связи Верховной Рады Украины, учебных заведений и предприятий отрасли.

Среди авторов - генеральный директор "УЗ" Михаил КОСТЮК, председатель Комитета по вопросам транспорта и связи Верховной Рады Украины Владимир КОЗАК, ректорат Государственного экономико-технологического университета транспорта, представители ОАО «Днепропетровский стрелочный завод», ООО «Путевые ремонтные технологии», ОАО «Каховский завод электросварочного оборудования» и др.

Работа «Строительство и реконструкция железнодорожной сети Украины для увеличения пропускной способности и внедрения скоростного движения поездов» допущена к участию в конкурсе на получение Государственной премии Украины в отрасли науки и техники в 2010 году.